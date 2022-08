Związki zawodowe nauczycieli będą strajkować? "Nasz cel jest wspólny"

Przedstawiciele trzech nauczycielskich związków zawodowych rozmawiali we wtorek 30 sierpnia o podjęciu wspólnych działań, w tym ewentualnego protestu. Po spotkaniu zadeklarowali, że rozmowy będą kontynuowane.

Protest nauczycieli, zwłaszcza zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego, ma rozpocząć się po 1 września, a więc tuż po rozpoczęciu roku szkolnego 2022/23. Decyzja ZNP jest pokłosiem braku porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki ws. podwyżek pensji dla nauczycieli.

Nad możliwym rozwinięciem protestu rozmawiali we wtorek w Warszawie przedstawiciele trzech nauczycielskich związków zawodowych: ZNP, Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" oraz Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata". Obecnie nie ma decyzji, by protest przybrał formę ogólnokrajowego strajku.

Związki nauczycielskie szykują protest. "Nasz cel jest wspólny"

- Spotkanie przedstawicieli trzech największych central związkowych miało charakter informacyjnych. Omówiliśmy sytuację dramatyczną polskich nauczycieli w oświacie. Powiedzieliśmy również o działaniach naszych związków, dotyczących poprawy tej sytuacji. Wymieniliśmy się poglądami na temat przyszłych działań – podsumował na briefingu Zbigniew Świerczek z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Wskazał, że chodzi o działania dotyczące zarówno podwyżek od 1 września br., jak i od stycznia 2023 r. - Nadal najważniejsza, i wszyscy to podkreśliliśmy, jest zmiana systemu wynagradzania. I tutaj nasz cel jest wspólny. Sądzę, że nieważna jest druga (droga) dojścia do tego celu, ale będziemy się starać, żeby ten system aktualny, przestarzały, nieprzystający do rzeczywistości został zmieniony – dodał Świerczek.

- Dobrze, że spotkaliśmy się. Dobrze, że była okazja do wymiany opinii i poglądów. Związek Nauczycielstwa Polskiego zadał także pytanie dotyczące możliwości tworzenia międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego, jesteśmy zainteresowani współpracą – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz.

- W imieniu Forum Związków Zawodowych i związków zawodowych zrzeszonych w tej centrali, potwierdzamy wolę współdziałania w celu rozwiązania podstawowych, strategicznych kwestii, jeśli chodzi o nauczycieli – wskazał przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" Sławomir Wittkowicz.

- Głównym naszym priorytetem jest podwyżka płac nauczycieli dyplomowanych i mianowanych jeszcze w 2022 r., ponieważ dotyczy to kwestii pewnych decyzji politycznych, myślę, że w przyszłym tygodniu, po następnym spotkaniu przedstawicieli trzech reprezentatywnych związków zawodowych uda nam się już podać państwu szczegóły, w jaki sposób chcemy do tego dojść – dodał. Świerczek przypomniał, że 1 września spotyka się po raz kolejny Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

MEiN proponuje 9 proc. podwyżki kwoty bazowej. Związkowcy rozczarowani

W ubiegłym tygodniu we wtorek w MEiN odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji samorządowych poświęcone przygotowaniom do nowego roku szkolnego 2022/2023 i wynagrodzeniom nauczycieli. Resort utrzymuje własną propozycję podniesienia od 1 stycznia 2023 r. tzw. kwoty bazowej dla nauczycieli - o 9 proc. Związkowcy są rozczarowani tą propozycją.

ZNP i WZZ "Forum-Oświata" domaga się wzrostu wynagrodzeń wszystkich nauczycieli już od 1 września 2022 r. o 20 proc. Zgodnie z nowelizacją ustawy Karta nauczyciela od 1 września wzrosnąć mają tylko wynagrodzenia nauczycieli początkujących, a u starszych stażem się nie zmienią.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka