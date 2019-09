Zwłoki 18-latki na terenie dawnego szpitala. Prokuratura bada sprawę

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

O sprawie zawiadomiono policję, która natychmiast wysłała na wskazane miejsce patrol. Funkcjonariusze po przybyciu na teren dawnej placówki medycznej potwierdzili tragiczne odkrycie. W sprawę włączyła się prokuratura oraz zespół dochodzeniowo-śledczy policji. Jak wcześniej mówił w rozmowie z portalem beskidzka24.pl Roman Szybiak z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, policja obecnie ustala okoliczności, w jakich nastąpił zgon 18-letniej mieszkanki Bielska. Decyzją prokuratury zostanie wykonana sekcja zwłok kobiety.

Przyczyną upadek z wysokości?

Jak z kolei informują we wtorek lokalne media, policja ustaliła prawdopodobną przyczynę śmierci 18-latki.

– Prawdopodobną przyczyną śmierci 18-letniej bielszczanki był upadek z dużej wysokości – powiedział dziennikarzom portalu bielskobiala.naszemiasto.pl Roman Szybiak.

Dawny szpital Stalownik

Stalownik to budynek starego szpitala. Wybudowany został w latach 60. ubiegłego wieku – pod nazwą „Specjalistyczny Szpital Miejski Stalownik”. Przez wiele lat przyjmował chorych, jednak po jakimś czasie zamknięto go na rzecz nowopowstałego, nowoczesnego Szpitala Wojewódzkiego pod Szyndzielnią – informuje naszemiasto.pl. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że budynek wraz z należącym do niego terenem prywatnym został jakiś czas później sprzedany inwestorom. Wtedy rozpoczął się szereg problemów związanych z nową inwestycją. Pojawiły się komplikacje z nadzorem budowlanym, brak należytego zabezpieczenia budowy. Jak podkreśla naszemiasto.pl, podjęto nawet kroki do rozbiórki budowli bez odpowiednich zezwoleń.

