Makabryczne odkrycie w przydrożnym rowie. 49-latek leżał martwy w wodzie

Zwłoki mężczyzny znaleziono w miejscowości Leszczyn Szlachecki pod Płockiem (woj. mazowieckie). O sprawie piszą portal se.pl oraz lokalny "Tygodnik Płocki".

Na ten moment nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci denata. Do wiadomości publicznej podano jedynie, że jego ciało leżało w przydrożnym rowie wypełnionym wodą.

Zwłoki pod Płockiem. 49-latek leżał martwy w przydrożnym rowie

- Na miejscu prowadzone były czynności z udziałem prokuratora, a ciało zabezpieczono w prosektorium celem przeprowadzenia sekcji zwłok, która pozwoli ustalić przyczyny zgonu mężczyzny – przekazała w rozmowie z "Tygodnikiem Płockim" Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

RadioZET.pl/se.pl/tp.com.pl