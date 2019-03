Zwłoki mężczyzny w śmieciarce. Sekcja wykazała, że żył, zanim się w niej znalazł

O sprawie pisaliśmy na RadioZET.pl. We wtorek rano pracownicy jednej z poznańskich firm wywożących śmieci odkryli w śmieciarce ciało mężczyzny. Znaleźli je w trakcie procesu prasowania odpadów. Natychmiast zaalarmowali policję, sprawą zajęła się także prokuratura. Wiele wskazywało na to, że był to człowiek bezdomny.