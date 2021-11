Przed kilkoma dniami z Odry wyłowiono zwłoki mężczyzny. Policja ustaliła, że to 31-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Mężczyzna został zamordowany blisko miesiąc temu w domu w Szymocicach w powiecie raciborskim.

Zwłoki mężczyzny w Odrze zauważył w piątek 29 października rolnik pracujący w polu w okolicach Brzeźnicy w województwie małopolskim. Śledczy szybko ustalili tożsamość denata. W weekend raciborscy kryminalni potwierdzili, że to 31-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Już ze wstępnych oględzin ciała wynikało, że mężczyzna został zamordowany.

Zwłoki mężczyzny wyłowione z Odry. 31-latek został zamordowany

Nad wyjaśnieniem okoliczności śmierci 31-latka i odtworzeniem ostatnich godzin jego życia pracowali raciborscy policjanci z wydziału kryminalnego, którzy prowadzili oględziny i zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia. Równolegle trwały przesłuchania osób, które mogły być na miejscu lub mieć informacje, mogące pomóc w rozwiązaniu sprawy.

- Efektem wnikliwej pracy stróżów prawa z Raciborza i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach było zatrzymanie 31 października mężczyzn związanych z przestępstwem. To 34- i 39-latek. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego i akt sprawy, śledczy postawili mężczyznom zarzut zabójstwa 31-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju - podał nadkom. Mirosław Szymański.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, do zbrodni doszło 11 października w domu jednorodzinnym w Szymocicach. We wtorek sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował obu podejrzanych. Grozi im nawet dożywocie.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP (Krzysztof Konopka)