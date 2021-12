Zwłoki 20-latka z Gliwic i 21-latka z Tarnowskich Gór znaleziono w czwartek w pobliżu drogi technicznej obok autostrady A1 w Świętoszowicach w województwie śląskim. Nieopodal ciał funkcjonariusze policji odkryli broń czarnoprochową.

Tragiczny finał poszukiwań w Świętoszowicach

Początek śledztwu dało zgłoszenie zaginięcia 20-latka. Matka młodego mężczyzny poinformowała policję, że syn nie wrócił do domu na noc, choć zapowiadał, że będzie około godziny 21. Według jej relacji wrócił w poniedziałek z pracy, a późnym popołudniem wyszedł z domu, nie zabierając żadnych rzeczy.

Policjanci szybko stwierdzili, że mieszkaniec Gliwic od 1 grudnia nie stawiał się w pracy. Śledczy próbowali skontaktować się z jego o rok starszym kolegą spod Tarnowskich Gór. Kiedy w środę funkcjonariusze dotarli do rodziny 21-latka okazało się, że nie ma go w domu od 9 grudnia. Rodzina była przekonana, że wyjechał do Holandii. Po wizycie policjantów bliscy 21-latka również złożyli zawiadomienie o zaginięciu. Rozpoczęto poszukiwania na okolicznych terenach i jeszcze w środę znaleziono samochód 21-latka, a w nim rzeczy, które mogły świadczyć o tym, że spotkał się z kolegą z Gliwic.

Zwłoki przy autostradzie A1 w Świętoszowicach. Ujawniono wyniki sekcji zwłok

O wstępnych wynikach sekcji zwłok obu młodych mężczyzn poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska. – Rany postrzałowe głowy były przyczyną śmierci mężczyzn, których ciała znaleziono w pobliżu autostrady A1 – powiedziała. Jak dodała, zaplanowano jeszcze m.in. badania toksykologiczne i histopatologiczne.

Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzn oraz ich wcześniejszego zniknięcia. Postępowanie toczy się w sprawie zabójstwa, ale na jego obecnym etapie prokuratura nie informuje o hipotezach dotyczących możliwego przebiegu zdarzeń. Wiadomo, że mężczyźni znali się wcześniej i obaj byli namiętnymi graczami komputerowymi.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP