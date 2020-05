Ciało taterniczki odnalazł we wtorek instruktor Polskiego Związku Alpinizmu pod zachodnią ścianą Kościelca w Tatrach. Kobieta najprawdopodobniej wspinała się na Kościelec i spadła z wysokości - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową ratownik dyżurny TOPR.

Na ciało natknął się instruktor Polskiego Związku Alpinizmu, który szedł ścieżką wspinaczkową na Kościelec ze swoimi kursantami. Ciało było na ścieżce taternickiej przeznaczonej dla wspinaczy, a nie dla zwykłych turystów.

Ze wstępnych ustaleń ratowników wynika, że nastąpił upadek z dużej wysokości z trasy wspinaczkowej, być może nawet z rejonu o wierzchołkach Kościelca. Nie było żadnych świadków tego wypadku, ale ustalono, że do zdarzenia doszło we wtorek w niedługim czasie od znalezienia ciała, co potwierdzili obecni na miejscu ratownicy TOPR.

Tatry. Ciało turystki pod Kościelcem

Ciało taterniczki zostało przetransportowane do Zakopanego, gdzie czynności wyjaśniające okoliczności śmierci będzie wyjaśniała policja pod nadzorem prokuratury.

Tragiczna śmierć w Tatrach. Polski turysta spadł z Rysów

Niestety, to kolejna śmierć w Tatrach. Jeszcze tego samego dnia informowaliśmy o śmierci 56-letniego Polaka, który spadł w przepaść podczas wspinaczki na Rysy. Mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł z dużej wysokości do Doliny Ciężkiej (po słowackiej stronie). Do ciała mężczyzny dotarli ratownicy słowackiej Horskiej Záchrannej Služby.

