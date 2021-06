Zabójstwo 20-latka w Żyrardowie. Zatrzymano dwóch mężczyzn

Do zabójstwa w Żyrardowie doszło w nocy ze środy na czwartek w Żyrardowie na Mazowszu. "Około godziny drugiej w nocy do 20-letniego mężczyzny, stojącego wraz z koleżanką przy bramie do jednej z kamienic, podjechał samochód, z którego po otwarciu szyby został oddany strzał" - powiedziała Iwona Śmigielska-Kowalska, rzeczniczka prokuratury w Płocku.

Dodała, że jedyny wystrzelony pocisk trafił mężczyznę w szyję "powodując zgon na miejscu". Po oddaniu strzału samochód szybko odjechał z miejsca zdarzenia.

Zabójstwo 20-latka w Żyrardowie. Zatrzymano dwie osoby

Policja w Żyrardowie informowała o zabójstwie jako pierwsza, jednak odmawiała podania szczegółowych informacji. Te uzyskujemy jedynie od prokuratury. "Najprawdopodobniej w samochodzie znajdowały się dwie osoby" - zaznaczyła rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej.

"Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o związek z tym przestępstwem. Do zatrzymania doszło w jednym z hosteli w Łodzi" - powiedziała w piątek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska.

Przesłuchano ponad 20 świadków

Jak wyjaśniła, zatrzymanym nie przedstawiono dotychczas zarzutów. Przyznała, iż ze wstępnych ustaleń wynika, że obaj, jako mieszkańcy Żyrardowa, znali 20-latka, który został zastrzelony. "Dotychczas w sprawie przesłuchano ponad 20 świadków. Trwają dalsze czynności, w tym także kolejne przesłuchania" - podkreśliła prokurator Śmigielska-Kowalska. Zastrzegła, iż ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie może ujawnić więcej szczegółów.

Rzeczniczka płockiej prokuratury okręgowej zapowiedziała, że oprócz sekcji zwłok 20-latka, planowane jest powołanie biegłych m.in. z zakresu broni i balistyki oraz cyberprzestępczości i informatyki śledczej.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP