"Aborcja, jak wyrwanie zęba". "To skandaliczne". Ostry spór ws. zgwałconej 14-latki

Politycy odnieśli się w 6. Dniu Tygodnia w Radiu ZET do sprawy odmówienia aborcji zgwałconej 14-latce z Podlasia. - Od lat lekarze są zastraszani, że jeśli dokonają zabiegu przerwania ciąży, to oni będą odpowiadać. Klauzula sumienia jest wypaczona – mówiła Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy. - Olbrzymie zło, jakim jest gwałt, to jest jedna trauma, ale aborcja sama w sobie jest złem. Są okna życia w Polsce. Proszę nie traktować aborcji jak wyrwania zęba – powiedział poseł Robert Winnicki (Konfederacja).