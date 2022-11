Na jeziorze dryfował pusty ponton. Należy do zaginionego 32-latka

Na Jeziorze Ełckim w Ełku zauważono pusty ponton. Strażacy przyholowali go do brzegu, a ponieważ był pusty, wezwano specjalistyczną jednostkę nurkową z Mrągowa.

- Po dwóch godzinach akcję ratunkową zakończyliśmy, nikt nie został w wodzie odnaleziony - podał PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Ełk. Pusty ponton na jeziorze. Akcja ratunkowa

Policja dotarła do brata właściciela pontonu. - Potwierdził, że to ponton jego brata. Zgłosił policji zaginięcie. Mężczyzna, którego poszukujemy to 32-letni Artur Romanowski z Ełku. Nie ma świadków, którzy widzieliby go pływającego pontonem, więc nie wiemy, czy on był na wodzie, czy znajduje się gdzie indziej - poinformowała PAP oficer prasowa policji w Ełku Agata Kulikowska de Nałęcz. Policjantka dodała, że ze względu na ciemności i zimno przerwano akcję poszukiwawczą w wodzie.

- Prowadzimy teraz czynności poszukiwawcze innego rodzaju - dodała policjantka. Policja z Ełku na swojej stronie internetowej zamieściła rysopis i zdjęcie poszukiwanego mężczyzny, z którym nie ma kontaktu od dwóch dni.

Rysopis zaginionego:

175 centymetrów wzrostu

szczupła sylwetka

włosy jasno siwe, widoczna łysina.

fot. Policja

