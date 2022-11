- Kierowca biskupa Roberta Chrząszcza został zaatakowany podczas oficjalnej wizyty kanonicznej księdza biskupa w Myślenicach na Górze Chełm - przekazał PAP rzecznik krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski.

Kierowca biskupa zaatakowany nożem. Ciężko ranny trafił do szpitala

Do ataku na kierowcę biskupa pomocniczego krakowskiego doszło, gdy wysiadał on z samochodu. Jak przekazała małopolska policja, "do mężczyzny podbiegł wtedy napastnik z ostrym narzędziem i zadał nim kilka ciosów, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia".

- Ranny trafił do szpitala w poważnym stanie, z poważnymi obrażeniami. W tym momencie trwają ustalenia i zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy zdarzenia – poinformowało PAP biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

RadioZET.pl/PAP - Julia Kalęba