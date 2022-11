Koszmarna śmierć przy pracy. Nie żyje 32-latek

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek ok. godz. 9.30. Jak przekazała rzeczniczka bełchatowskiej policji nadkom. Iwona Kaszewska, zginął 32-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego.

Był on pracownikiem jednej z firm wykonujących prace na terenie Elektrowni Bełchatów. Podczas robót na metalowej konstrukcji runął z wysokości około 20 metrów.

Jak podaje "Dziennik Łódzki", według dotychczasowych ustaleń mężczyzna spadł z rusztowania. Na miejsce wezwano służby ratunkowe i policję. Niestety, pomimo reanimacji, poszkodowanego nie udało się uratować.

- Na miejscu cały czas trwają czynności policyjne, obecny jest też prokurator i przedstawiciele inspekcji pracy - mówiła rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie "DzŁ".

Przebieg zdarzenia jest wyjaśniany. W elektrowni został powołany wewnętrzny zespół, który we współpracy z pracodawcą poszkodowanego ma ustalić przyczyny i okoliczności wypadku.

