Do wypadku na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Bezwola doszło we wtorek po południu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 74-letni mieszkaniec gminy Wohyń doprowadził na skrzyżowaniu do zderzenia z volkswagenem transporterem.

Wypadek w Bezwoli. Kierowca zignorował znak stop

Kierowca mercedesa prawdopodobnie zignorował znak stop nie ustępując pierwszeństwa przejazdu. Volkswagenem kierował 26-letni mieszkaniec gminy Jabłoń. W chwili zdarzenia był trzeźwy.

Od 74-latka została pobrana krew do badań w celu ustalenia stanu trzeźwości. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tragedii. Policja przypomina, że zanim zdecydujemy się na wykonanie jakiegokolwiek manewru na drodze, musimy upewnić się, czy jest to bezpiecznie.

