Białoruś może zarządzić mobilizację. Polski generał mówi o dwóch scenariuszach

Alaksandr Łukaszenka kilka razy w tym roku mówił, że jest gotów rozmawiać z Rosją o rozmieszczeniu taktycznych głowic atomowych na terytorium Białorusi. Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, że jego kraj przekaże sojusznikowi systemy zdolne do przenoszenia taktycznych głowic.

Zdaniem białoruskiego opozycjonisty i byłego ministra kultury Pawła Łatuszki ostatnia rozmowa na ten temat odbyła się w poniedziałek podczas wizyty Putina i innych przedstawicieli Kremla w Mińsku. Opozycjonista dodał, że przesądzona jest też mobilizacja w kraju rządzonym przez Łukaszenkę. Prezes Fundacji Startpoints i doradca Polski 2050 gen. Mirosław Różański w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, czego możemy spodziewać się ze strony Białorusi oraz jak mogłoby wyglądać przekazanie rosyjskiej broni jądrowej.

Taktyczna broń jądrowa w Białorusi. Gen. Różański komentuje

- Tutaj mówimy o samolotach MiG-31k, które są zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Każdy wojskowy i polityk, który ma wyobrażenie o bezpieczeństwie, powinien zakładać dwa scenariusze. Ten najbardziej niebezpieczny i ten prawdopodobnie oczekiwany - zaznaczył.

Różański stwierdził, że możliwy jest ponowy atak na Ukrainę od północy. - Zgadzam się z tym, że trzeba mieć na uwadze to, że niekorzystny dla nas rozwój sytuacji, czyli atak ze strony północnej, a nawet może z udziałem wojsk białoruskich, może mieć miejsce, choć uważam, że to mało prawdopodobne. Wierzę w kolegów z Ukrainy, myślę o głównodowodzącym i sztabie generalnym. To ludzie naprawdę perspektywicznie myślący. To faceci, którzy grają w szachy, a nie w warcaby - podkreślił prezes Fundacji Stratpoints i doradca Polski 2050.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska