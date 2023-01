Znaleziono ciało 22-latki. Śledczy nie wykluczają zabójstwa

Tragiczna śmierć 22-letniej kobiety wyszła na jaw 17 stycznia wieczorem, kiedy to zgłoszenie w sprawie otrzymały bielskie służby. - Zgłoszenie otrzymaliśmy we wtorek o godzinie 20.23 – powiedziała w środę TVN24 Katarzyna Chrobak, rzeczniczka bielskiej policji.

Bielsko-Biała. Zwłoki 22-latki w mieszkaniu. Zatrzymano jej partnera

Na miejsce pojechał patrol policji, który potwierdził, że w mieszkaniu przy ul. Majakowskiego na osiedlu Złote Łany znajduje się ciało 22-latki. Na miejsce przybył prokurator, który zarządził sekcję zwłok zmarłej. Śledczy nie wykluczyli, że mogło dojść do zabójstwa.

Postępowanie w związku z nieumyślnym spowodowaniem śmierci prowadzi Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe. W chwili odnalezienia zwłok w mieszkaniu przebywał partner kobiety. Został zatrzymany do wyjaśnień. - To nie on wezwał służby – powiedziała TVN24 Agnieszka Michulec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie. Na obecnym etapie nikt nie usłyszał zarzutów.

