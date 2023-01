Matka z dwójką dzieci potrącone. Dramat na przejściu dla pieszych

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło we wtorek rano w Boguchwale pod Rzeszowem. Na oznakowanym przejściu dla pieszych samochód potrącił matkę z dwójką dzieci. Ranni zostali przewiezieni do szpitala, a funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierującemu autem.