Do groźnej sytuacji doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Chrobrego w Strzelcach Krajeńskich we wtorek. W pełni odpowiada za nią kobieta, która siedziała za kierownicą samochodu osobowego.

"Mimo że prowadziła samochód, rozmawiała przez telefon. Zbliżając się do przejścia dla pieszych na ulicy Chrobrego w Strzelcach Krajeńskich nie zauważyła młodej kobiety z wózkiem, przechodzącej przez przejście dla pieszych" – relacjonowała Lubuska Policja.

Lubuskie. Było o włos od tragedii. "Brakowało centymetrów"

Mundurowi udostępnili nagranie z miejsca incydentu, ku przestrodze. "Brakowało naprawdę kilku centymetrów, aby doszło do uderzenia w wózek z dzieckiem" – podkreślili policjanci. Na nagraniu widzimy, jak kobieta z dzieckiem zatrzymuje się na środku przejścia (i jezdni), a tuż przed nadjeżdżającym autem. Zdarzenie nie umknęło uwadze policji dzięki nagraniu z kamery miejskiego monitoringu. Kryminalni zatrzymali kierującą autem do kontroli. Sprawa została skierowana do sądu.

Policja z woj. lubuskiego przypomniała, że tylko w środę w regionie doszło dwóch groźnych wypadków z udziałem rowerzystów i pieszych. Pierwszy miał miejsce niedaleko Dobiegniewa, gdzie na drodze krajowej numer 22 w trakcie wyprzedzania rowerzystki, kierujący busem zahaczył o nią bocznym lusterkiem. 61-letnia rowerzystka straciła równowagę, rower się przewrócił. Kobieta trafiła do szpitala na obserwację.

Kolejne groźne zdarzenie miało miejsce również na ulicy Brzozowej w Strzelcach Krajeńskich, gdzie w trakcie przechodzenia przez jezdnię została potrącona 15-letnia dziewczyna. Ranna nastolatka trafiła do szpitala.

