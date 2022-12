Tajemnicza śmierć 30-latka. "Nie dawał odznak życia"

O leżącej na drodze osobie poinformowali policję w poniedziałek rano kierowcy. - Mężczyzna nie dawał odznak życia. Przybyli na miejsce policjanci podjęli próbę reanimacji, ale okazała się ona nieskuteczna - powiedziała PAP mł.asp. Katarzyna Czesna-Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Brzozowa gm. Tarłów. Ciało mężczyzny na drodze

Jak dodała, zmarły to 30-letni mieszkaniec gminy Tarłów. Znaleziono go z raną głowy. Wiele wskazuje na to, że 30-latek został potrącony przez samochód. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań prosektoryjnych, które dadzą odpowiedź na pytanie, jaka była faktyczna przyczyna zgonu.

- Czynności procesowe pod nadzorem prokuratora zostały wykonane w kierunku wypadku drogowego, ale na razie nie wykluczamy żadnej innej hipotezy – podkreśliła policjantka.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, w Wigilię i Boże Narodzenie na drogach w całym kraju doszło do 62 wypadków drogowych, w których zginęły trzy osoby, a 81 zostało rannych. Ponad 380 osób kierowało po spożyciu alkoholu.

Najwięcej, bo 41 wypadków, miało miejsce w Wigilię. Zginęły w nich dwie osoby, a 47 zostało rannych. Kolejne 21 wypadków policjanci zanotowali w Boże Narodzenie. Zginęła jedna osoba, a 24 zostały ranne. W ciągu dwóch dni policjanci zatrzymali 382 kierowców, którzy prowadzili po spożyciu alkoholu.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Janusz Majewski, Marcin Chomiuk