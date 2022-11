Burza w sieci po eskorcie piłkarzy przez F-16. "Nietrafiony zabieg PR-owy"

Samoloty F-16 eskortowały do południowej granicy kraju piłkarską reprezentację Polski, która leciała na mundial w Katarze. Sytuacja ta wywołał spore poruszenie i krytyczne komentarze. - Stosowało się tego typu demonstracyjne loty, ale w stosunku do piłkarzy - choć jestem kibicem - uważam, że to wydarzyło się nie w tym momencie. To zabieg PR-owy, ale - w mojej ocenie - zupełnie nietrafiony - ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską pilot wojskowy gen. bryg. (rez.) pil. dr hab. Jan Rajchel.