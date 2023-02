Ciała dwóch młodych mężczyzn znaleźli policjanci w jednym z mieszkań w Bydgoszczy. Ucierpiały też dwie kobiety, które leżały na klatce schodowej: matka i córka. Obie trafiły do szpitala. W domu były dwie małe dziewczynki, które nie odniosły obrażeń. Śledczy wstępnie ustalili, że między domownikami doszło do awantury o prawo do opieki nad dziećmi.