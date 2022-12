Nie żyje 10-latek, który wpadł do rzeki. Trwają poszukiwania jego matki

Do wypadku doszło ok. godz. 14 w piątek w miejscowości Chlewiska niedaleko Lubartowa (woj. lubelskie). Z relacji świadków wynika, że kobieta ratowała dziecko, które wpadło do koryta rzeki Wieprz. Po blisko dwóch godzinach wyłowiono z wody 10-letniego chłopca, który trafił do szpitala.

Chlewiska. Nie żyje 10-latek, który wpadł do rzeki

- Pomimo udzielonej reanimacji chłopczyk zmarł - poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową mł. asp. Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dodała, że od godzin porannych w sobotę wznowiono na Wieprzu poszukiwania jego matki. - Policjanci i strażacy przeszukują na łodziach koryto rzeki - przekazała funkcjonariuszka.

St. kpt. Michał Mazur z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie mówił wcześniej, także w rozmowie z PAP, że ze względu na roztopy poziom wody w rzece jest wysoki, nurt silny, a brzegi wysokie, "dlatego bardzo łatwo jest o wypadek".

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP