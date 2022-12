Członek rodziny odkrył zwłoki małżeństwa. Prokuratura podała nowe informacje

Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek, 6 grudnia w prywatnym domu w Jaworzynce (województwo śląskie). Członek rodziny odkrył ciała małżeństwa: 66-letniej kobiety i 64-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie po godz. 13.

– Wiele wskazuje na to, że doszło do zabójstwa. Na miejscu zbrodni mundurowi zatrzymali 32-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu – przekazał w środę rzecznik cieszyńskich policjantów st. asp. Krzysztof Pawlik.

Ciała małżeństwa w Jaworzynce. Zarzut zabójstwa dla syna ofiar

W czwartek w sprawie pojawiają się nowe fakty. - Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa. Wystąpiliśmy o jego tymczasowe aresztowanie. Nasz wniosek zostanie rozpatrzony przez sąd jeszcze w czwartek – poinformował prokurator rejonowy w Cieszynie Andrzej Hołdys.

Zarządzono sekcję zwłok ofiar. Szef prokuratury, z uwagi na dobro śledztwa, nie powiedział nic o okolicznościach zbrodni. Nie wiadomo też, czy podejrzany się przyznał do jej popełnienia.

W domu w gminie Istebna wcześniej nie było żadnych interwencji policji. – Rodzina ta nie miała też założonej “Niebieskiej karty”. Za zabójstwo grozi mężczyźnie kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności – mówił wcześniej w rozmowie z portalem beskidzka24.pl oficer prasowy KPP w Cieszynie Krzysztof Pawlik.

