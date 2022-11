Tajemnicza śmierć 29-latka na imprezie. Na jaw wychodzą nowe fakty

Do tragedii doszło 9 listopada w miejscowości Cierpisz na Podkarpaciu. 29-latek zmarł podczas imprezy towarzyskiej. Grupa czterech mężczyzn bawiła się przy ognisku. Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała 40- i 45-latka.

Cierpisz. Śmierć na ognisku. 40-latek z zarzutami

11 listopada Prokuratura Rejonowa w Łańcucie zaprzeczała, jakoby ktoś usłyszał zarzuty w związku ze śmiercią 29-latka. Poinformowano wówczas, że przeprowadzona w czwartek sekcja zwłok miała wykluczyć udział osób trzecich w zdarzeniu. W rezultacie dwaj zatrzymani mężczyźni zostali zwolnieni do domów.

W poniedziałek okazało się, że jeden ze zwolnionych do domu mężczyzn, 40-latek, usłyszał zarzut z artykułu 157. Kodeksu karnego. Chodzi o naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. Grozi za to kara do dwóch lat więzienia.

– Pomiędzy podejrzanym a zmarłym mężczyzną, w trakcie ogniska, doszło do szamotaniny. Zadane przez podejrzanego ciosy nie miały bezpośredniego związku ze śmiercią 29-latka - przekazał w rozmowie z portalem rzeszow-news.pl wiceszef łańcuckiej prokuratury Wojciech Golenia.

Wnioski prokuratury oparte są o wyniki sekcji zwłok. Służby nie przypisały 40-latkowi przyczynienia się do śmierci 29-latka. – Wobec podejrzanego nie stosowaliśmy żadnych środków zapobiegawczych. Nie chcę ujawniać, jakie było tło awantury na ognisku. Weryfikujemy różne scenariusze, ustalamy motyw – podsumował Wojciech Golenia.

RadioZET.pl/rzeszow-news.pl