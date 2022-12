COVID-19 przyspiesza. Wkrótce wzrost zakażeń. "Za bardzo się uspokoiliśmy"

Waldemar Kraska pytany o prognozy resortu zdrowia dotyczące sytuacji epidemicznej w Polsce ostrzegł, że w najbliższych tygodniach możemy notować "zdecydowany wzrost infekcji koronawirusem i grypowych".

COVID-19 może znów zmutować

– Mamy mniej zakażeń i mniej osób w szpitalach, to odpuszczamy szczepienia i to widzimy w statystykach. Myślę, że to jest najlepszy moment, żebyśmy się zaszczepili przeciw COVID-19 oraz grypie" – przekazał. Wiceszef MZ dodał również, że "chyba za bardzo się uspokoiliśmy, jeśli chodzi o COVID-19".

– Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że sytuacja jest w tej chwili w miarę stabilna, ale ostrzega nas przed ewentualnymi nowymi mutacjami, które mogą się pojawić – poinformował.

Koronawirus w Polsce

W środę w cotygodniowym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 1 do 7 grudnia badania potwierdziły 3327 zakażeń koronawirusem, w tym 747 ponownych. Zmarły 32 osoby z COVID-19. W raporcie sprzed tygodnia podano, że od 24 do 30 listopada testy wykryły 2783 zakażenia koronawirusem, w tym 628 ponownych. Zmarło 27 chorych osób.

Z najnowszych meldunków epidemiologicznych wynika, że od 1 do 30 listopada zanotowano w Polsce ponad 490 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono łącznie blisko 2000 skierowań do szpitala.

RadioZET.pl/PAP