Czarnek ma fatalną wiadomość dla nauczycieli. Ale obiecał też prezent

Przemysław Czarnek zapowiedział wcześniej, że w ramach rządowego programu laptopy otrzyma 370 tys. uczniów IV klas szkół podstawowych. Co istotne, sprzęt będzie przechodził na własność ucznia.

W niedzielę szef resortu edukacji zapowiedział w Polsat News, że po zakończeniu tego przetargu będą też laptopy dla nauczycieli. Czarnek dodał, że trafi do nich ponad 400 tys. sztuk sprzętu w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji.

Czarnek: będą darmowe laptopy także dla nauczycieli

Pytany o zapowiedź przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli, szef MEiN przekazał, że 1 lutego odbędzie się spotkanie ze związkami zawodowymi w tej sprawie. - Do omówienia jest kilka kwestii: przede wszystkim które roczniki w pierwszej kolejności i od którego roku miałyby przechodzić na taką emeryturę, na jakich zasadach, co ze świadczeniem kompensacyjnym i co z możliwością dodatkowej pracy w szkole będąc już na emeryturze - powiedział minister edukacji.

Dodał, że na pewno prawo do wcześniejszej emerytury nie będzie przywrócone od 1 września 2023 r., gdyż - jak ocenił - w roku szkolnym 2023-2024 w szkołach będzie jeszcze wystarczająca liczba uczniów. - Natomiast od 2024 r. będziemy notować stopniowe zmniejszanie się ich liczby, nawet o kilkaset tysięcy w perspektywie czterech-pięciu lat, więc to [prawo - red.] trzeba będzie stopniowo przywracać - stwierdził.

W grudniu Przemysław Czarnek zapowiedział w Radiu ZET masowe zwolnienia nauczycieli. - Jeszcze nie w przyszłym roku, ale w perspektywie 2-3 lat na 100 proc. tak. Zwłaszcza w szkołach średnich - mówił.

Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje Czarnka, zarzucając mu, że jego diagnozy problemów polskiej edukacji są błędne. Według ZNP w szkołach nauczycieli brakuje, a powodem tego są niskie wynagrodzenia.

PiS przeciw poprawce Senatu ws. podwyżek dla nauczycieli

W najbliższym roku sytuacja nie ulegnie poprawie. Sejmowa większość odrzuciła poprawkę Senatu do budżetu, gwarantującą nauczycielom wyższe podwyżki. “To oznacza, że ta grupa zawodowa może liczyć na wzrost wynagrodzenia jedynie o 7,8 proc., czyli dużo poniżej inflacji” - czytamy we wpisie ZNP na Twitterze.

Wynagrodzenie minimalne, po tym, jak 1 stycznia wzrosło do 3490 zł brutto, jest teraz wyższe od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego z przygotowaniem pedagogicznym, którego wysokość określono w karcie Karcie Nauczyciela na 3424 zł brutto. MEiN dostrzega problem i zamierza podnieść stawki do 3690 zł brutto.

RadioZET.pl/PAP