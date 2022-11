Czarnek znalazł winnych prób samobójczych u dzieci. "Robią wodę z mózgu"

Przemysław Czarnek na antenie Polskiego Radia 24 komentował wypowiedzi niektórych nauczycieli, którzy rzekomo mają się skarżyć, że "dzieci są wykorzystywane w okresie dojrzewania", kiedy "nie zawsze się identyfikują ze swoją płcią".

– To jest skrajna demoralizacja i podłość ze strony tzw. edukatorów seksualnych, wspieranych przez takie osoby jak posłowie PO czy Lewicy. Podłość, polegająca na robieniu z mózgu wody dzieciom – powiedział minister edukacji i nauki.

Czarnek wskazuje winnych samobójstw wśród dzieci

Zdaniem szefa MEiN "dziecku, które ma jakiekolwiek problemy tego rodzaju, powinno się rzeczywiście znaleźć pomoc, a nie utwierdzać w przekonaniu, że błąd antropologiczny, w jakim tkwi, jest rzeczywiście właściwy".

– Jak się dziecku robi wodę z mózgu, to później powinno się brać odpowiedzialność za te wszystkie próby samobójcze, za problemy psychologiczne dzieci, bo one wynikają właśnie z tego, że dzieci są demoralizowane przez ludzi, których my nie chcemy wpuszczać do szkoły – powiedział Czarnek.

Podkreślił, że "szkoła jest miejscem pracy nauczycieli i tych organizacji pozarządowych, które rzeczywiście mogą wspierać nauczycieli w edukacji". Nawiązując do tzw. ustawy lex Czarnek 2.0 przyznał, że "tutaj rzeczywiście chcemy, by każda organizacja pozarządowa, która wchodzi do szkoły, pokazała, czego chce uczyć". – Tylko tyle – dodał.

RadioZET.pl/PR24/PAP