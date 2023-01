Auto wpadło w poślizg i roztrzaskało się po zderzeniu z tirem. Nie żyją dwie osoby

Jak poinformował, cytowany przez Polską Agencję Prasową, rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański, do wypadku doszło w poniedziałek rano na drodze krajowej nr 58 w miejscowości Czarny Piec w powiecie szczycieńskim.

Wypadek na DK 58. Nie żyją dwie osoby

Według wstępnych ustaleń policji między Jedwabnem a Olsztynkiem na zakręcie samochód osobowy wpadł w poślizg i uderzył w prawidłowo jadącą z naprzeciwka ciężarówkę.

Na zdjęciu udostępnionym w mediach społecznościowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie widać niemal całkowicie roztrzaskany samochód osobowy marki Skoda.

Dwie osoby - kierowca i pasażer auta - zginęli. Jak podał "Tygodnik Szczytno", byli to mężczyzna i kobieta, prawdopodobnie mieszkańcy powiatu (na co wskazywać miały tablice rejestracyjne pojazdu). Na trasie Jedwabno-Olsztynek pojawiły się utrudnienia, wprowadzono ruch wahadłowy.

Warunki jazdy na Warmii i Mazurach w poniedziałek są trudne - pada śnieg i wieje silny wiatr. Nie był to jedyny wypadek, do którego doszło w tym regionie. Na drodze krajowej 63 w powiecie węgorzewskim dachował samochód osobowy. Dwie osoby trafiły do szpitala.

