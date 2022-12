Dni wolne od szkoły w 2023 roku. Wtedy lekcji nie będzie

W piątek 23 grudnia rozpocznie się przerwa świąteczno-noworoczna, w trakcie której uczniowie nie będą mieli zajęć lekcyjnych. Potrwa ona do 1 stycznia włącznie, który to dzień jest ustawowo wolny. Jako że przypada w niedzielę, powrót do szkół zaplanowany jest na piątek 2 stycznia.

Dni wolne od szkoły 2023

Jak w takim razie przedstawia się wykaz dni wolnych od szkoły w 2023 roku? Już w pierwszym noworocznym tygodniu uczniowie otrzymają pierwszy dzień wolny - piątek 6 stycznia. Wtedy przypada bowiem Święto Trzech Króli, które od 2011 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy i szkoły.

Pierwszą dłuższą okazję do wypoczynku w nowym roku młodzież zyska już w styczniu i lutym w trakcie ferii zimowych. Tradycyjnie zostały one podzielone na dwutygodniowe turnusy, do których przyporządkowano poszczególne województwa. W 2023 roku podział wygląda następująco:

16-29 stycznia 2023 r. - woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie

- woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie 23 stycznia-5 lutego 2023 r . - woj, podlaskie i warmińsko-mazurskie

. - woj, podlaskie i warmińsko-mazurskie 30 stycznia-12 lutego 2023 r. - woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie

- woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie 13-26 lutego 2023 r. - woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie.

Kolejny okres bez nauki to 6-11 kwietnia. To świąteczna przerwa wielkanocna, trwająca tradycyjnie od Wielkiego Czwartku do wtorku po Poniedziałku Wielkanocnym. Z kolei 1 i 3 maja to kolejno: Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja. Jako że przypadają na poniedziałek i środę, to uczniowie pozostaną w domach także w przedzielający je wtorek 2 maja.

8 czerwca przypada Boże Ciało, które również jest dniem wolnym od pracy i szkoły. Zgodnie z przepisami także w piątek (w tym przypadku 9 maja) uczniowie i uczennice nie będą uczęszczali na zajęcia lekcyjne. To ostatnie ustawowo wolne dni przed zakończeniem roku szkolnego 2022/23, które zaplanowane jest na piątek 23 czerwca.

Kalendarz roku szkolnego

Od 23 czerwca do 31 sierpnia włącznie trwać będzie letnia przerwa wakacyjna. Młodzież wróci do szkół dopiero w piątek 1 września na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Z uwagi na nadchodzący weekend pierwsze faktyczne zajęcia lekcyjne odbędą się dopiero w poniedziałek 4 września.

Mniej atrakcyjnie z punktu widzenia uczniów przedstawia się perspektywa urlopu jesiennego. Zwykle w okolicach 1 i 11 listopada (kolejno: Wszystkich Świętych i Święto Niepodległości) można wygospodarować trzy dni wolnego, jeśli występował korzystny układ dat w następujących po sobie tygodniach.

W 2023 roku jednak listopada wypada jednak w środę, a 11 listopada w sobotę, co oznacza zaledwie jeden dzień wolny do ogólnej całorocznej puli. Z kolei przerwa świąteczno-noworoczna przypada od piątku 22 grudnia do poniedziałku 1 stycznia 2024 roku.

Oprócz kalendarzowych dni wolnych uczniowie - oczywiście, nie licząc zdających - mogą liczyć na dni wolne w trakcie egzaminów ósmoklasisty (23-25 maja) oraz matur (4-23 maja).

Oprócz tego każdy dyrektor ma do rozdysponowania dni wolne dla swojej szkoły. Ich liczba różni się w zależności od typu placówki oświatowej. Podział przedstawia się następująco:

szkoły podstawowe - do 8 dni

- do 8 dni licea ogólnokształcące - do 10 dni

do 10 dni technika, szkoły branżowe I i II stopnia, szkoły policealne i centra kształcenia zawodowego - do 10 dni

- do 10 dni szkoły specjalne przysposabiające do pracy - do 4 dni

RadioZET.pl