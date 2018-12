dr Materska-Sosnowska o obniżkach cen prądu: nie dziwię się, że rząd robi, co może. Szkoda, że na ostatnią chwilę

- Ceny mają znaczący wpływ na kampanię wyborczą, na to, jak jest postrzegana władza (...) Nie dziwię się, że rząd robi co może, szkoda, że na ostatnią chwilę. To jest tanie kampanijne zachowanie, ale jakoś mnie to nie dziwi - mówi w Radiu ZET dr Anna Materska Sosnowska z Instytutu Nauk Politycznych UW, komentując przegłosowaną w Parlamencie ustawę ws. cen prądu.

Zdaniem Gościa Radia ZET, obniżenie akcyzy na prąd i zapewnienia rządu, że rachunki za energię elektryczną nie wzrosną, nie zatrzyma wzrostu cen niektórych produktów, a rząd środków szukać będzie gdzie indziej.

- Dodatkowo to też powoduje obniżenie naszej realnej płacy czy "500+". Już wiemy, że to "500+", to nie jest "500+", tylko de facto mniej - dr tłumaczy Anna Materska-Sosnowska. Jak dodaje, proces wzrostu cen został uruchomiony kilka miesięcy temu i jest efektem wielu lat zaniedbań.

Na zamieszaniu wokół cen prądu, zdaniem Gościa Radia ZET rząd buduje swój wizerunek. - Politycznie jest stworzony taki przekaz - zrobiliśmy, co mogliśmy, zapobiegliśmy, daliśmy obniżkę. My o was zbamy, my - państwo - się postaraliśmy - dodaje dr Anna Materska-Sosnowska. Z drugiej strony działania rządzących pokazują, że "zatrzymał się trend poparcia dla PiS-u", a partia nie jest już pewna wygranej w wyborach parlamentarnych.

- Ustawa przegłosowana w piątek świadczy o tym, że niekoniecznie PiS będzie rządzić po wyborach parlamentarnych, bo ta ustawa jest de facto na rok. Jeżeli ktoś planuje kolejne cztery lata, to nie mówi "na rok, a potem róbcie, co chcecie" - twierdzi dr Anna Materska-Sosnowska.

RadioZET.pl/MAOS/MP