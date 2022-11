Dramat na autostradzie A4. Kobieta skoczyła z kładki

Do tragicznego wydarzenia doszło we wtorek 29 listopada po południu w pobliżu centrum handlowego 3 Stawy w Katowicach - podaje "Dziennik Zachodni". Jak nieoficjalnie dowiedziała się gazeta, doszło do samobójstwa. Kobiety nie udało się uratować.

- Wstępne ustalenia wskazują, że prawdopodobnie doszło do próby samobójczej albo nieszczęśliwego wypadku - powiedział młodszy aspirant Łukasz Kloc z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Ofiara nie była mieszkanką Katowic.

Dwa pasy w stronę Krakowa zostały zablokowane, a na A4 powstały ogromne korki. Dopiero koło godz. 20.00 ruch został przywrócony na pasach w kierunku Krakowa.

Pomoc dla osób z depresją

Warto przypomnieć, że osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym mogą uzyskać pomoc, dzwoniąc na bezpłatną infolinię całodobowego Centrum Wsparcia, które działa pod numerem 800 70 2222. Natomiast Fundacja Itaka prowadzi Antydepresyjny Telefon Zaufania pod numerem 22 654 40 41.

Kompendium wiedzy na temat depresji można znaleźć na stronie www.przeciwdepresji.pl. Działa też infolinia dla dzieci i młodzieży, którą prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Można tam uzyskać pomoc pod numerem 116 111.

RadioZET/Dziennik Zachodni