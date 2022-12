Eksplozja w domu w Ustroniu. Akcja ratunkowa, pod gruzami mogą być ludzie

Eksplozja w domu w Ustroniu. Do wybuchu w jednorodzinnym budynku mieszkalnym doszło w niedzielę przed południem – poinformował PAP rzecznik cieszyńskiej straży pożarnej mł. bryg. Michał Pokrzywa. Z gruzowiska wydobyta została żywa osoba. To starsza kobieta. Została przewieziona do szpitala. Pod gruzami mogą być jeszcze dwie osoby.

- W budynku miało mieszkać w sumie dziewięć osób. Dwie w jednym mieszkaniu, siedem w drugim. Poszukujemy pod gruzami jeszcze dwóch osób. Pozostali mieszkańcy mieli być poza budynkiem w chwili wybuchu – wskazał Michał Pokrzywa.

Pokrzywa podał, że trwa akcja ratownicza. Dom jest poważnie uszkodzony. Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych widać dym nad zniszczonym budynkiem.

Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz powiedział, że w ten rejon nie prowadziła linia gazowa. - Być może doszło do eksplozji butli z gazem, ale trudno w tej chwili to powiedzieć – mówił.

