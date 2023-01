Astronomiczna kumulacja Eurojackpot w Polsce. Kwota wyższa niż rekordowa wygrana

Eurojackpot to europejska gra liczbowa, w której bierze udział aż 18 państw, w tym Polska. Udział w niej jest droższy niż w innych loteriach. Los kosztuje aż 12,50 zł, ale ewentualna wygrana również jest najwyższa ze wszystkich gier Lotto w naszym kraju.

W najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek między godz. 20.15 a 21, do wygrania będzie aż 280 mln złotych. To więcej niż rekordowa wygrana w Polsce, która padła 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Zwycięzca zgarnął wówczas 213 584 986 zł. Drugi historyczny wynik to 206 550 000 zł. Szczęśliwy kupon został wysłany 13 sierpnia 2021 roku w powiecie bieruński-lędzińskim.

Eurojackpot w Polsce - wyniki, wygrane i jak grać?

Aby wziąć udział w grze Eurojackpot należy kupić los. Gracz typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Można to zrobić samemu lub wybrać opcję na chybił trafił online lub w punkcie sprzedaży. Wyniki Eurojackpot można sprawdzić na stronie Lotto.

W loterii Eurojackpot jest 12 stopni wygranych. Gwarantowana pula na wygrane I stopnia to aż 10 000 000 euro, czyli ok. 45 000 000 złotych.

System Eurojackpot

Lotto podaje też, jak grać tzw. systemem. "Szanse na wygraną zwiększysz stosując grę systemową w Eurojackpot. Polega ona na tym, że typujesz więcej liczb - od 5 do 12 spośród 50 oraz od 2 do 12 liczb z drugiego zbioru. Dzięki grze systemem, wygrywasz więcej. Na przykład, grając systemem 5 liczb z 50 oraz 3 liczby z 12 i trafiając wygraną V stopnia (4+1), otrzymasz dwie wygrane V stopnia (4+1) oraz dodatkowo jedną wygraną VII stopnia (4+0)" - czytamy.

RadioZET.pl