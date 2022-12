Poważny wypadek ukraińskiego autokaru. Poszkodowane dzieci

Do wypadku w Fajsławicach doszło przed godziną 13. Na drodze krajowej nr 17 prowadzącej z Zamościa do Lublina autokar na ukraińskich numerach rejestracyjnych przewrócił się na bok po wjechaniu do rowu.

Wypadek autokaru w Fajsławicach

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pojazdem podróżowało 42 pasażerów, w tym 2 kierowców. Siedem osób – 2 osoby dorosłe i 5 dzieci zostało poszkodowanych i przewiezionych do szpitala na badania. 50-letni kierowca autokaru był trzeźwy.

Jak poinformowała GDDKiA, obecnie zablokowany jest pas ruchu w kierunku Piask. W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 16.

