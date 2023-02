Fatalny finał erotycznych igraszek. Medycy przecierali oczy ze zdumienia

Nietypowy przypadek odnotowali medycy na szpitalnym oddziale ratunkowym w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Jak podaje portal ddbelchatow.pl, do placówki trafił pacjent, który wpadł w tarapaty podczas seksualnych zabaw.

Nietypowa sytuacja na SOR-ze. Lekarze musieli wzywać strażaków

Mężczyzna miał założoną kłódkę na... worek mosznowy. Niestety, po miłosnych igraszkach nie udało się jej usunąć. Przerażony kochanek trafił do szpitala.

Wstydliwy problem okazał się poważny. Medycy również nie umieli zdjąć gadżetu, dlatego w szpitalu musieli interweniować strażacy. To oni uratowali mężczyznę z opresji.

— Obsada Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprosiła nas o pomoc w przecięciu kłódki. Lekarze zabezpieczyli organ, tak żebyśmy go ewentualne nie uszkodzili, no i strażacy przy użyciu nożyc do prętów przecięli pałąk kłódki – relacjonuje rzecznik prasowy piotrkowskiej straży pożarnej Wojciech Pawlikowski. I dodaje, że kilka lat temu strażacy na sali operacyjnej musieli rozcinać nakrętkę założoną na ciele pacjenta.

Tego typu sytuacje wcale nie są rzadkością. Lekarzy nic już nie jest w stanie zdziwić. - Parę lat temu w Kutnie mężczyzna przyłapał na zdradzie żonę. Kochankiem był jego własny brat. Para była pijana. Zdradzony mąż założył bratu kłódkę na przyrodzenie, gdy ten spał. Doprowadził do poważnego niedokrwienia — mówi portalowi tulodz.pl Adam Stępka, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.

Niebezpiecznych sytuacji nie brakuje. Łódzcy ratownicy widzieli także wiele przypadków ciał obcych w organizmie. Interweniowali ws. pacjenta z guzikiem w cewce moczowej. Inny mężczyzna zagipsował sobie odbyt. Gdy gips stężał, z bólem brzucha wylądował w szpitalu. Potem tłumaczył, że był to artystyczny performance. - Konsekwencje głupich żartów mogą być naprawdę poważne dla zdrowia - podsumowuje Adam Stępka.

RadioZET.pl/ddbelchatow.pl/tulodz.pl