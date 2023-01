Policja pokazała dramatyczne nagranie z wypadku. Samochód wjechał prosto w kobietę

Policja z Garwolina (woj. mazowieckie) opublikowała w piątek zapis z miejskiego monitoringu, na którym zarejestrowano wypadek ze skrzyżowania dwóch ulic. Na nagraniu widać jak czerwony samochód osobowy z impetem wjeżdża w pieszą, która przechodzi wyznaczonym przejściem. Ona ma zielone światło, a kierujący nie ustępuje pierwszeństwa podczas wykonywania manewru lewoskrętu.

Garwolin. Nagranie z wypadku. Auto wjechało w kobietę

"Pieszy na przejściu nie może być zaskoczeniem dla kierującego, powinien o tym pamiętać każdy kierowca. Niestety, zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do zdarzeń z udziałem pieszych w miejscu, w którym powinni oni czuć się bezpiecznie: na oznakowanym przejściu" - tłumaczy mł. asp. Małgorzata Pychner z służb prasowych miejscowej Komendy Powiatowej Policji. Nagranie ma być ostrzeżeniem dla innych.

Oglądaj

Według policji sprawcą był 23-letni kierowca. Poszkodowana, która nie miała żadnej możliwości ucieczki, z obrażeniami trafiła do szpitala. Ponieważ nie okazały się one poważniejsze, zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. "Za naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Za przewinienie czeka go również sprawa w sądzie" - informuje garwolińska komenda.

Pychner podkreśla, że policja nieustannie apeluje o ostrożność na drogach: do kierujących o dostosowanie prędkości do natężenia ruchu, pory dnia i panujących warunków atmosferycznych, a także rozważną jazdę oraz zwrócenie szczególnej uwagi w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych.

"Pieszym przypominamy zaś o tym, aby przed wejściem na przejście upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, ale także, aby byli czujni znajdując się już na pasach oraz o noszenie elementów odblaskowych, które zdecydowanie zwiększają ich widoczność na drodze" - dodaje.

RadioZET.pl/PAP/Policja Garwolin