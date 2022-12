Zakopali małego Leosia w płytkim grobie. Karolina W. urodziła kolejne dziecko

26 października policja dokonała makabrycznego odkrycia. W Rudzie Talubskiej pod Garwolinem znaleziono ciało 4,5-letniego Leosia, którego zaginięcie kilka dni wcześniej zgłosiła jego prababcia. W związku ze śmiercią dziecka szybko zatrzymano rodziców - 19-letnią Karolinę W. i 19-letniego Damiana G. Para została złapana w Gogolach Wielkich w powiecie ciechanowskim.

Sąd Rejonowy w Siedlcach zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Jak informowała wcześniej prokuratura Damian G. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Garwolin. Ciało 4,5-letniego Leosia w płytkim grobie

Ciało Leosia było zakopane 100 metrów od zabudowań mieszkalnych. Zostało zawinięte w kocyk i włożone do płytkiego grobu. Sekcja zwłok została przeprowadzona w październiku, ale nie wyjaśniła przyczyn śmierci dziecka. – Nadal oczekujemy na najważniejsze w tej sprawie wyniki badań histopatologicznych. Być może więcej będziemy wiedzieć pod koniec - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" prok. Krystyna Gołąbek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Portal Życie Siedleckie informował jednak o nowych ustaleniach dotyczących śmierci chłopca. "Feralnego wieczoru Karolina W. wlała wrzątek do wanienki, by wykąpać Leonka. Prawdopodobnie odwróciła się na chwilę i w tym czasie dziecko wpadło do wrzącej jeszcze wody" - napisał portal. Z jego relacji wynika, że zamiast wezwać pogotowie, w obawie przed odpowiedzialnością za niedopilnowanie chłopczyka "sami robili mu różne okłady".

Matka Leosia urodziła kolejne dziecko. Nowe fakty

Portal podał też, że poparzony Leon kilka dni słaniał się na nogach. "Przestał jeść i wreszcie zasłabł na podłodze. Damian G. chwycił go jeszcze na ręce, lecz Leoś się nie ruszał. Przestraszeni opiekunowie zawinęli go w kocyk i zakopali za domem" - napisał.

- Podobnej treści wyjaśnienia, że dziecko wpadło do brodzika, w którym był wrzątek i nie zostało zaprowadzone do lekarza, złożyli podejrzani, ale my jesteśmy od tego, żeby to weryfikować. Ustaleń sekcji zwłok jeszcze nie ma - mówiła rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Jak ustalił "Super Express", 19-letnia Karolina W. urodziła właśnie kolejne dziecko. Do aresztu kobieta trafiła w zaawansowanej ciąży. Wiadomo, że nadal tam przebywa. Niewykluczone, że opiekę nad dzieckiem przejmie teraz 63-letnia prababcia.

