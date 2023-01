Gazety w rękach Orlenu nie piszą o WOŚP. Wymowny apel Jurka Owsiaka

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gra w niedzielę w całej Polsce i w wielu miastach na całym świecie. Według portalu Onet redakcje Polska Press (koncernu medialnego w rękach Orlenu) dostały zakaz pisania o wydarzeniach w lokalnych sztabach.

"Większość redaktorów naczelnych karnie zastosowała się do wytycznych i w piątek rano zakomunikowała swoim dziennikarzom, by o WOŚP nie pisali lub ograniczyli te teksty do bardzo krótkich relacji" - relacjonował Onet. Według portalu decyzję miała wydać sama Dorota Kania, członkini zarządu Polska Press i redaktor naczelna dzienników oraz serwisów skupionych w koncernie.

31. Finał WOŚP. Owsiak o Polska Press

Do tej sprawy na niedzielnej konferencji prasowej w sztabie głównym WOŚP odniósł się Jurek Owsiak. - Jedna osoba zakazała wam (dziennikarzom Polska Press - red.) pisać o tym, co się dzieje w waszym regionie. Jeszcze raz powtórzę - u was. Jeśli nie będziecie pisali, spalcie się ze wstydu. Do roboty, moi drodzy. Do piór. Do maszyn. Do komputerów i pisać o tym, co się u was dzieje - powiedział.

Dodał: - To są ludzie, którzy również mają was obok siebie. To oni was utrzymują. Jeśli nie będzie żadnego artykułu o tym, co wy robicie - chrzańcie tą pracę, nie sięgajcie, nie kupujcie. Buziaki wam wszystkim ślę, napijcie się gorącej herbaty i do roboty.

Onet przypomniał, że w przeszłości przy dziennikach Polska Press organizowano wojewódzkie i miejskie sztaby WOŚP. Serwisy internetowe i gazety koncernu obszernie relacjonowały wydarzenia organizowane w ramach kolejnych finałów Orkiestry. Polska Press od 2021 roku jest w rękach Orlenu, państwowego giganta naftowego.

RadioZET.pl/Onet