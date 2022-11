Mieszkała z 2-letnią córką w namiocie. Pani Alina opowiedziała, jak do tego doszło

Pani Alina od października koczowała z 2-letnią córką Natalią w namiocie na gdańskiej Zaspie. - Córka to całe moje życie - powiedziała "Faktowi" 24-latka. - Z biedy posypało mi się wszystko - wyznała. Dziewczynka trafiła do szpitala, a później zostanie przekazana do pieczy zastępczej. Kobieta zapewnia, że będzie walczyć o córkę. Na razie zamieszka w schronisku dla bezdomnych.