Dostała okresu, do WC poszła z nauczycielem i całą klasą. To zarządzenie wywołało burzę

Zarządzenie w sprawie korzystania z toalety podczas lekcji w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku zostało wydane w połowie maja 2022 roku. Od tego czasu tylko osoby posiadające “wskazanie lekarskie” mogą chodzić do WC bez pytania o zgodę i towarzystwa nauczyciela, a w skrajnych przypadkach - całej klasy.

O upokorzeniu, jakie w związku z zarządzeniem przeżyła jedna z uczennic, opowiedziała w rozmowie z “Gazetą Wyborczą” Lilianna, która uczęszczała do IX LO w Gdańsku. - (Koleżanka - red.) zgłosiła się, czy może wyjść do toalety, a nauczyciel powiedział, że ok. Kazał wszystkim w klasie wstać i poszli całą klasą do łazienki. Dziewczyna, która musiała załatwić swoje potrzeby, weszła do toalety, a reszta klasy - ok. 30 osób - stała i czekała na nią przed łazienką - powiedziała.

Gdańsk. Wyjście do toalety tylko z nauczycielem

W zarządzeniu dyrektor Małgorzaty Solowskiej czytamy, że “system przerw w szkole pozwala na bezproblemowe skorzystanie z toalet” oraz, że są one na każdym piętrze. “Dla płci żeńskiej dostępnych jest 6 toalet z 28 kabinami, dla płci męskiej dostępnych jest 6 toalet z 18 kabinami oraz 18 pisuarami” - wylicza Solowska.

Dyrektor zobowiązała nauczycieli, by towarzyszyli uczniom w drodze do toalety i z powrotem podczas lekcji. “W przypadku nagłej potrzeby skorzystania z toalety bez wskazania lekarskiego nauczyciel może:

przejść z uczniem do toalety tak, by pełnić bezpieczeństwo zarówno nad uczniem, jak i klasą

zadzwonić i poprosić wicedyrektora, by pełnił opiekę nad uczniem udającym się do toalety

zadzwonić i poprosić pracownika sekretariatu, aby pełnił opiekę nad uczniem”

Dyrektor zapewniła, że mimo początkowych głosów niezadowolenia, sztywny protokół określający zasady wyjścia do ubikacji został zaakceptowany przez nauczycieli, przedstawiciela rady rodziców i przewodniczącego samorządu szkolnego.

Sprawę nagłośniła aktorka i aktywistka Alina Czyżewska, która była oburzona decyzją dyrekcji gdańskiego liceum. “Polska szkoła = szeroko aprobowane naruszanie praw człowieka, nadużywanie władzy, łamanie prawa. A najgorsze, że uznajemy to za coś normalnego. «zawsze tak było». (…) Zanim zaczniesz się oburzać w komentarzach, że generalizuję - zajrzyj w statut szkoły swojego dziecka. Zapytaj, jak u nich z wychodzeniem do toalety albo pozwoleniem na picie podczas lekcji” - napisała.

Drzwi pozamykane na klucz i okna bez klamek w IX LO w Gdańsku

Restrykcji w gdańskim liceum jest więcej. Jak podała “Gazeta Wyborcza” w szkole zamknięto wszystkie drzwi ewakuacyjne, poza jednymi, których pilnuje woźna. Zdecydowano się na taki krok w obawie przed dilerami. W oknach nie ma klamek, ponieważ jeden z uczniów na początku roku szkolnego, chcąc wyjść, wyskoczył przez okno i złamał nogę, bo drzwi były zamknięte na klucz.

Czyżewska w poniedziałek napisała, że władze szkoły wywierają presję na uczniów i nauczycieli, by popierali kontrowersyjne zarządzenia. “Tymczasem dyrekcja podejmuje ruchy atakująco-obronne. Scenariusze są zazwyczaj takie same: wymuszane listy poparcia dyrekcji, lojalki grona nauczycielskiego, skargi na tych, co ujawniają” - czytamy.

Rada rodziców jest przeciwna porządkom dyrektor i pod koniec 2022 roku złożyła skargę do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Jak podaje “Wyborcza”, poparcie dla tej decyzji wyraziło 22 z 25 członków. Kontrolę wszczął też urząd miejski w zakresie współpracy między dyrektorem a organami szkoły.

