Kontrowersyjne jasełka zorganizowano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. Ich scenariusz zbulwersował działaczy Młodzieży Wszechpolskiej. Interwencję podjęła także pomorska kurator oświaty.

Na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, widzimy rozebranego do pasa ucznia, który wcielił się w rolę Jezusa. Chłopiec wożony był w taczce, a Trzej Królowie zamiast złota, kadziła i mirry, przynieśli laptopa, klawiaturę i myszkę.

Awantura o szkolne jasełka w Gdańsku

To jednak nie koniec. Postać z kotem podarowała Jezusowi bon na 500 plus, mówiąc: "Masz tu ten dar, który całą gospodarkę rozwali i ludem prostym pomoże sterować."

Jasełka zbulwersowały szefa pomorskiej Młodzieży Wszechpolskiej. "Nie ma naszej zgody na to, by nauczycielki wtłaczały młodzieży szkolnej swoje boomersko-liberalne poglądy. Jak chciały się zajmować polityką, to trzeba było wstąpić do jakiejś partii, a nie uczyć w szkole" - napisał Rafał Buc.

Dodał, że "wprowadzenie polityki do szkolnych ławek nie jest czymś nowym dla tej placówki". "Wcześniej spotykali się tam obficie finansowani przez Aleksandrę Dulkiewicz organizatorzy Parady Równości w konsultacjach z ekspertami od LGBT" - przekazał.

Do sprawy odniosła się także pomorska kurator oświaty Małgorzata Bielang. - Po wiadomościach e-mail, ale także doniesieniach medialnych, skierowałam we wtorek pismo do dyrektora placówki. Liczę na to, że przedstawi okoliczności organizacji samego wydarzenia, jak i to, czy wiedział o tym, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi podejmiemy decyzję o dalszych działaniach - powiedziała w Polskim Radiu.

Dulkiewicz: jestem dumna, że mamy taką twórczą młodzież

W rozmowie z portalem "Zawsze Pomorze" scenariusza jasełek broniła jedna z nauczycielek szkoły w Gdańsku. - Mamy świetną młodzież, bardzo artystyczną, "tęczową", niezwykle kreatywną, z dużą wyobraźnią. W dużej części są to już ludzie pełnoletni. Prócz tego jesteśmy szkołą integracyjną. To widowisko z założenia nie miało być jasełkami, tylko przedstawieniem świątecznym. Byliśmy wszyscy z niego dumni, przez głowę nikomu nie przyszło, że wywoła taką burzę i co najgorsze, takie wyzwiska pod adresem młodzieży - powiedziała Beata Kuźniewska.

W podobnym tonie wypowiedziała się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Jestem dumna, że w Gdańsku mamy tak twórczą młodzież, która nie jest obojętna na to, co dzieje się wokół. Wydaje się, że jest to burza w szklance wody. Powinniśmy raczej wspierać młodych ludzi w tym, żeby aktywnie uczestniczyli w tym, co się dzieje w otaczającym nas świecie i umieli także to skomentować w sposób twórczy - powiedziała w Radiu Gdańsk.

