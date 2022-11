Mieszkała z 2-letnią córką w namiocie na mrozie. Dziewczynka była w krótkich rękawkach

W poniedziałek po południu dyżurny gdańskiej policji dostał zgłoszenie od pracownika socjalnego, że w lasku przy al.Jana Pawła II rozstawiony jest namiot, w którym prawdopodobnie przebywa dziecko. Trzy dorosłe osoby, które tam mieszkają, nie chciały wpuścić do namiotu pracownika socjalnego ani strażnika miejskiego.

Oficer dyżurny wysłał na Zaspę policjantów, którzy potwierdzili tę szokującą informację. Policjanci wylegitymowali mężczyznę i dwie kobiety, w tym 24-letnią matkę dziecka. Z namiotu wydobywał się dym papierosowy, a dwulatka wyglądała na wyziębioną. Dziewczynka miała na sobie koszulkę z krótkim rękawkiem.

Dwulatka mieszkała w namiocie. Matka zatrzymana

Funkcjonariusze natychmiast okryli dziecko kocami i folią termiczną oraz wezwali karetkę. Po wstępnym badaniu dziewczynki lekarz stwierdził, że dziecko jest wychłodzone, głodne i ma infekcję górnych dróg oddechowych. Dwulatka została przewieziona do szpitala na dalsze badania. 24-letnia matka została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego aresztu. Sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Nieodpowiedzialna matka odpowie za to, co zrobiła. Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja przestrzega, że na dworze zaczynają panować coraz niższe temperatury i prosi, aby nie przechodzić obojętnie, widząc osobę leżącą w parku czy na dworcu. "Prosimy sprawdzić, czy nie potrzebuje pomocy, a także dzwonić na numery alarmowe i informować o takich sytuacjach. Policjanci sprawdzą, czy i jaka pomoc jest potrzebna. Nie bądźmy obojętni, jeden telefon może uratować komuś życie" - apeluje gdańska policja.

