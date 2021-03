Nie żyje 22-latek, który podpalił się na stacji benzynowej w Gdańsku

Młody mężczyzna, który podpalił się na stacji benzynowej w Gdańsku, zmarł w środę w krakowskim szpitalu. Prokuratura nie podała tożsamości 22-latka, ani nie potwierdziła czy był on poszukiwany w związku z zabójstwem w Kościerzynie, co sugerowały lokalne media. - Wyjaśnią to szczegółowe badania – poinformowali śledzczy.