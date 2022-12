Samochód wpadł do Wisły w Gdańsku. Jechały nim dwie osoby

Samochód wpadł do Martwej Wisły (odnoga rzeki przy ujściu do Bałtyku, przyp.) w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej. Jak powiedział PAP dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej asp. sztab. Marcin Karnowski, służby ok. godz. 14.30 otrzymały zgłoszenie w tej sprawie.

Gdańsk. Samochód wpadł do Wisły. Jechały nim dwie osoby

- Dwie osoby samodzielnie, przed przyjazdem jednostek, wydostały się z pojazdu - zaznaczył dyżurny. Strażak dodał, że na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. W drodze był samochód ratownictwa drogowego, który po przyjeździe na miejsce miał rozpocząć wyciąganie pojazdu z wody.

Oficer prasowy KMP w Gdańsku asp. sztab. Mariusz Chrzanowski poinformował PAP, że ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że "kierujący samochodem nie dostosował prędkości do warunków jazdy i stracił panowanie nad autem". Dodał, że kierujący był trzeźwy.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Mirowicz