Zwłoki mężczyzny z licznymi obrażeniami. Zatrzymano siedem osób

Makabrycznego odkrycia policjanci dokonali we wtorek 10 stycznia. "Około godziny 14, w jednym z mieszkań na terenie Gdowa, w powiecie wielickim, zostały znalezione zwłoki 53- letniego mężczyzny, który wynajmował ten lokal mieszkalny. Obrażenia [...] wskazują na to, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie" – poinformowała Małopolska Policja.

Gdów. Zabójstwo mężczyzny. Znaleźli zwłoki w mieszkaniu

Do sprawy zostało zatrzymanych siedem osób, które mundurowi uważają za mające związek z możliwym zabójstwem. Śledztwo w sprawie wszczęła prokuratura.

"Na miejscu zdarzenia czynności wykonywali policjanci kryminalni i dochodzeniowo śledczy z wielickiej komendy, jak również kryminalni oraz technicy z KWP w Krakowie, oraz komendy miejskiej w Krakowie. Czynności na miejscu nadzorowała prokurator Prokuratury Rejonowej w Myślenicach" – podała policja.

O sprawie jako pierwszy informował portal Rmf24.pl. Z informacji serwisu wynika, że doszło do zabójstwa obywatela Ukrainy. Na ciele miał liczne obrażenia oraz rany kłute.

RadioZET.pl/Małopolska Policja