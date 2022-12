Gen. Szymczyk powinien stracić stanowisko? Miażdżąca przewaga w sondażu

Nie milkną echa afery wokół Komendanta Głównego Policji. Dziennikarze Radia ZET poinformowali w czwartek, że dzień wcześniej doszło do eksplozji w gabinecie szefa KGP gen. Jarosława Szymczyka. Eksplodował tam granatnik, który szef policji otrzymał kilka dni wcześniej od przedstawicieli służb Ukrainy w trakcie swojej wizyty w Kijowie.

Gen. Szymczyk straci stanowisko? Polacy nie mają wątpliwości

Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zadała ankietowanym pytanie: "Czy gen. Szymczyk powinien po tym incydencie stracić stanowisko?" Wyniki sondażu nie uszczęśliwią samego zainteresowanego.

Przygniatająca większość, bo aż 80,1 proc. badanych uważa, że Szymczyk powinien pożegnać się z fotelem Komendanta Głównego. 53,3 proc. z nich wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 26,8 proc. "raczej tak".

Zaledwie 8,1 proc. respondentów jest zdania, że kierujący policją od 2016 roku generał powinien wciąż pełnić tę funkcję. 11,8 proc. uczestników badania nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Eksplozja w siedzibie KGP. Opozycja chce dymisji gen. Szymczyka

Szymczyk tłumaczył w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że zapewniono go, iż granatniki są nieuzbrojone, a jeden z nich miał zostać przerobiony na głośnik. Niestety, w momencie, gdy generał chciał go przestawić, doszło do wybuchu.

Opozycja domaga się dymisji Szymczyka. Senator PSL Jan Filip Libicki mówił, że komendant wykazał się "absolutną nieodpowiedzialnością". - Przecież tam było zagrożenie życia - mówił. Zdaniem Joanny Scheuring-Wielgus z Lewicy Szymczyk "powinien być człowiekiem honoru i samemu zrezygnować". Ostro wypowiedział się także w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim poniedziałkowy Gość Radia ZET, poseł KO Grzegorz Schetyna.

Ta sprawa jest katastrofalna i tragiczna, jeśli chodzi o wizerunek policji i samego generała Szymczyka. To kompletna amatorszczyzna i wstyd. Tego nie można zostawić Grzegorz Schetyna

Dymisji na ten moment trudno się jednak spodziewać. Wykluczył ją szef MSWiA Mariusz Kamiński, którego resort nadzoruje służby mundurowe, w tym policję. Jednocześnie minister poinformował, że w celu wyjaśnienia tej sprawy wkrótce spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/Rzeczpospolita