Ksiądz gwałcił dziecko. Horror trwał latami

Do zatrzymania doszło w czwartek wieczorem. Jak podaje "Gazeta Pomorska", w piątek ksiądz został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Chełmnie, przesłuchany przez prokuratora i usłyszał zarzuty. Do ujęcia duchownego nie doprowadził ani poszkodowany, ani jego rodzina. Według informacji portalu prokurator nie ujawnia swojego źródła.

- Chodzi o zgwałcenie małoletniego, seksualne wykorzystanie stosunku zależności nad małoletnim oraz seksualnego wykorzystania małoletniego i znęcenia się nad nim. Grozi mu od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Najdłuższą karą - do 15 lat - zagrożony jest gwałt na małoletnim do 15. roku życia - przekazał "Gazecie Pomorskiej" zastępca prokuratora rejonowego w Chełmnie Radosław Mync.

Gmina Gruta. Ksiądz z zarzutem zgwałcenia ministranta

W lipcu duchowny został proboszczem parafii św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej (gmina Gruta, powiat grudziądzki). Wcześniej był wikarym w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Unisławiu. To wtedy doszło do wykorzystania dziecka, które miało mieć charakter długotrwały. Ofiarą księdza był nieletni ministrant. Koszmar trwał cztery lata - podaje "GP".

- Przedstawiliśmy podejrzanemu zarzuty. On nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił również składania wyjaśnień. Podczas przesłuchania zgodził się odpowiadać wyłącznie na pytania swojego obrońcy - powiedział Radosław Mync.

W piątek prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Chełmnie o tymczasowy trzymiesięczny areszt dla księdza. W miejscu zamieszkania duchownego policjanci zabezpieczyli nośniki audio, wideo, pliki elektroniczne i laptopa, aby sprawdzić, czy nie zawierają one prawnie zabronionych treści.

