Do awarii rurociągu przesyłowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów doszło w środę po południu w Goczałkowicach-Zdroju. Wypływająca z rurociągu woda zalewa posesje; strażacy przy mrozie i padającym śniegu starają się w miarę możliwości zabezpieczać nieruchomości.

Jak poinformował PAP młodszy brygadier Mateusz Caputa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, do awarii rurociągu przesyłowego w Goczałkowicach-Zdroju doszło w godzinach popołudniowych.

Goczałkowice-Zdrój. Bardzo poważna awaria wodociągu

- Woda obecnie w znacznej ilości wypływa, zalewając nieruchomości, lokale usługowe, lokale mieszkalne w części sołectwa. Sytuacja jest poważna. Staramy się w miarę możliwości zabezpieczać te nieruchomości, które się da, workami z piaskiem, rękawami przeciwpowodziowymi, działaniami pompowymi – zrelacjonował strażak.

- Natomiast jest to ogrom wody, która płynęła rurą o średnicy prawie dwóch metrów; ta woda cały czas wypływa, zalewa ten teren. Dopóki ta woda cała nie spłynie, to zdarzenie cały czas się powiększa obszarowo – zobrazował Caputa.

Potwierdził, że chodzi o rurociąg Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które jako spółka w większości należąca do samorządu woj. śląskiego, dostarcza hurtowo wodę lokalnym przedsiębiorstwom wodociągowym w woj. śląskim. - Wiemy, że rurociąg jest zakręcony – zaznaczył strażak.

Dotąd w akcję zaangażowano co najmniej 20 zastępów straży pożarnej; na miejsce jednak jadą kolejne zastępy m.in. z zestawami pompowymi i zaporami przeciwpowodziowymi. - Warunki nie sprzyjają, jest bardzo niska temperatura, pada śnieg, strażacy są przemoknięci. Robimy, co możemy, ale sytuacja jest bardzo poważna – podkreślił Caputa.

Jak wynika z informacji lokalnego portalu Pless.pl, do awarii rurociągu o średnicy 1,77 m, transportującego wodę ze Zbiornika Czanieckiego na Sole do zakładu uzdatniania wody "Goczałkowice", doszło ok. godz. 17. w rejonie goczałkowickiej ul. Źródlanej.

