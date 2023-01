Jak podało w poniedziałek rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, 14-latek został potrącony przed godz. 18 przez pociąg PKP Intercity. W wyniku zdarzenia występowały utrudnienia w ruchu kolejowym, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Gorzyce. Nie żyje 14-latek. "Ustalamy przyczynę dramatycznego kroku"

Do dramatu doszło w Gorzycach przy ul. Piaskowej.

- Śledczy wstępnie ustalili, że 14-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego popełnił samobójstwo. Czynności na miejscu trwają, ustalamy przyczynę dramatycznego kroku nastolatka. Ruch kolejowy jest wstrzymany - przekazała asp. szt. Małgorzata Koniarska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Utrudnienia w ruchu trwały do godz. 20.16. Jak podały Koleje Śląskie, w tym czasie odwołano jeden popołudniowy pociąg tego przewoźnika z Katowic do Chałupek od Wodzisławia Śląskiego oraz jeden wieczorny – na pełnej trasie. Nie pojechał też skład wracający z Chałupek do Katowic.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby w kryzysie psychicznym lub borykające się z myślami samobójczymi mogą zadzwonić na bezpłatny telefon Centrum Wsparcia - 800 70 2222, który jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta. Pomoc można znaleźć także na stronie internetowej www.centrumwsparcia.pl.

