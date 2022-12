8-latek napastowany na basenie. "Wciągnął go siłą do jednej z toalet"

Prokurator rejonowy w Gostyniu prok. Jacek Masztalerz powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że 31-letniemu Karolowi J., mieszkańcowi powiatu gostyńskiego, przedstawiono zarzut dopuszczenia się wobec małoletniego innych czynności seksualnych po uprzednim użyciu przemocy.

Gostyń. 8-latek napastowany na basenie

- Podejrzany nie przyznał się do winy. Neguje, aby miał podjąć wobec chłopca jakiekolwiek działania o charakterze seksualnym - podkreślił prokurator. Do ataku doszło w środę na basenie w Gostyniu, w czasie prowadzonych tam zajęć z wychowania fizycznego. Oprócz 8-letnich uczniów, opiekunów i obsługi na kąpielisku w jacuzzi przebywał 31-latek.

Prok. Masztalerz przekazał, że w pewnej chwili jeden z uczniów źle się poczuł i został zwolniony z zajęć. - Żeby nie było mu zimno poszedł do szatni po ręcznik. Nie wracał przez dłuższy czas, po czym szybkim krokiem podszedł do zaniepokojonej nauczycielki, rozpłakał się i przekazał pierwsze informacje o zajściu - powiedział szef prokuratury.

Według ustaleń prokuratury w przebieralni 31-letni mężczyzna miał wciągnąć siłą 8-latka do jednej z toalet. - Tam się obnażył, podjął wobec chłopca również inne czynności seksualne. Zdarzenie miało bardzo dynamiczny charakter. 8-latkowi w pewnej chwili udało się wyrwać, wyswobodzić i udać się do opiekunki - opisywał śledczy.

Opiekunka natychmiast poinformowała o ataku ratowników pracujących na basenie, a ci ujęli wychodzącego z obiektu mężczyznę i powiadomili policję. Szef prokuratury dodał, że zarzuty wobec 31-latka przedstawiono m.in. dzięki zeznaniom matki chłopca i jego opiekunki, z którymi rozmawiał zaatakowany chłopiec, a także dzięki zapisom monitoringu. Śledczy uzyskali również informacje, które wzbudziły ich wątpliwości, co do poczytalności podejrzanego.

Ponadto w bazach policyjnych figuruje postępowanie sprzed kilkunastu lat, które zostało zakończone skierowaniem wobec niego wniosku o stwierdzenie niepoczytalności. Nie mamy informacji, żeby był karany za przestępstwa tego rodzaju. Dane z Krajowego Rejestru Karnego nie wskazują w ogóle jakichkolwiek postępowań, w których ten mężczyzna miałby brać udział prok. Jacek Mastalerz, Prokuratura Rejonowa w Gostyniu

Śledczy chcą, by 31-latek został przebadany psychiatrycznie. Przyznał, że podejrzany dwa tygodnie temu przebywał na gostyńskim basenie podczas zajęć tej samej grupy uczniów, do której należał zaatakowany w środę chłopiec. Wówczas mężczyzna również miał przebywać w jacuzzi.

Prokurator zaznaczył przy tym, że śledczy na razie nie mają żadnych sygnałów od rodziców, nauczycieli czy pracowników basenu, by wówczas miało dojść do podobnej napaści. - Może to było przygotowanie do tego środowego zdarzenia, nie wiemy - przyznał Masztalerz. Na wniosek śledczych gostyński sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na trzy miesiące. 31-latkowi grozi teraz do 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP