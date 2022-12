Gwiazdor TVP grzmiał o "obrzydliwej hołocie" na wizji. Przegrał proces karny

Jarosław Jakimowicz, prowadzący z TVP Info, słynący z obraźliwych komentarzy pod adresem opozycji, przegrał w sądzie proces z Komitetem Obrony Demokracji. Działacze oskarżyli go o zniesławienie (art. 212 Kodeksu karnego).

Na stronie KOD na Facebooku czytamy, że celebryta z państwowej telewizji musi teraz oddać koszty procesu, zapłacić 10 tys. zł grzywny i do tego pięć tys. zł nawiązki na Polski Czerwony Krzyż.

Gwiazdor TVP grzmiał o "obrzydliwej hołocie". Został skazany

Jak podał serwis Wirtualnemedia.pl, Komitet wszczął sprawę karną po słowach Jakimowicza z telewizji publicznej z lutego 2022 r. Zarzucił on wówczas na wizji członkom KOD, że "chodzą na demonstracje za wynagrodzenie".

Sąd uznał Jarosława Jakimowicza winnym tego, że podczas emisji programu pt. "#Jedziemy" […] pomówił stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji, wskazując, że Komitet Obrony Demokracji płaci 150 złotych uczestnikom organizowanych przez siebie protestów za udział w demonstracjach, protestowanie "w pierwszej linii", tarzanie się po ziemi, "walenie" nogami w metalowe blachy [...] czym poniżył Komitet Obrony Demokracji oraz naraził to stowarzyszenie w opinii publicznej na utratę zaufania niezbędnego do realizacji przez to stowarzyszenie swoich celów statutowych – czytamy w uzasadnieniu wyroku przytoczonym przez KOD.

Jakimowicz miał w tym samym miejscu i czasie znieważyć członków Komitetu Obrony Demokracji i uczestników protestów organizowanych przez to stowarzyszenie nazywając ich "obrzydliwą hołotą".

RadioZET.pl/KOD Facebook/Wirtualnemedia.pl